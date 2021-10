De Maggio: “Aprite il settore ospiti dell’Arechi! Ci saranno parecchi napoletani”

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Walter De Maggio che ha parlato a riguardo del derby di domenica Salernitana-Napoli. Ecco quanto detto:

“Temo molto la partita di domenica, perchè potrebbero esserci degli scontri tra tifosi in quanto allo stadio Arechi dovrebbero esserci 4 mila napoletani. I tifosi non residenti a Napoli e provincia entreranno allo stadio e saranno mischiati ai tifosi granata, a causa della chiusura del settore ospiti. E’ assurdo adottare una scelta così rischiosa per l’incolumità delle persone, la speranza è che sia solo una festa dello sport”.