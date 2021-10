A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il telecronista Stefano Borghi, che ha espresso un parere su Fabian Ruiz. Ecco quanto detto:

“Fabian Ruiz è un regista totale e completo. E’ pazzesco avere da un regista puro come lui, a livello di posizione e compiti in campo tre gol ed un assist nelle prime dieci giornate di campionato. E’ un pregio che possono vantare in pochi. La prestazione contro il Genoa e soprattutto, il suo gol in quella partita sono stati il punto di svolta della sua stagione”.