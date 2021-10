Andrea Agnelli all’assemblea degli azionisti dei diritti televisivi si è espresso in questo modo: “Non è una decisione autonoma della Juventus, è un’esigenza per tutti. C’è una tensione di mercato, può essere sanata in futuro e cercheremo di assumere questa direzione. Questo è un momento così, di discontinuità, da cui si esce con situazioni migliorative e più facili per i consumatori finali. Su una partita di altri, anch’io mi sono domandato: dove la guardo? La situazione è complessa“.