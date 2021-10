Turci: “Meret? Molto sfortunato e Ospina si è fatto trovare pronto”

Luigi Turci a Kiss Kiss Napoli ha precisato quelle che sono le gerarchie portieri in casa Napoli: “Meret? Ho sempre detto che non mi auguravo di essere nei panni di Spalletti nel decidere tra lui ed Ospina. Bisogna togliersi il cappello davanti al colombiano che si è fatto trovare pronto. E’ totalmente dedito alla causa, come ha dimostrato quando è tornato dal Sud America prima della sfida con la Juve. E’ chiaro che poi c’è stata una componente di sfortuna da parte di Alex con l’infortunio di Genova che ha dato una chance ad Ospina”.