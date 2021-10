Serie A, stadi al 100% a partire da fine novembre: l’ipotesi

Gli stadi della Serie A sono stati vuoti a lungo. La pandemia ha privato tutti di molte cose e il mondo del calcio non è stato risparmiato. Questa nuova stagione calcistica però è iniziata al meglio perché i tifosi sono tornati a riempire gli spalti.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport potrebbe esserci una data per rivedere gli stadi pieni al 100% della loro capienza. L‘obiettivo sarebbe quello di vedere il tutto esaurito già da fine novembre.

La prova generale sarà fatta in vista della gara di qualificazione per il Mondiale in Qatar 2022 Italia-Svizzera. Il match è infatti previsto il prossimo 12 novembre e sarà il primo evento calcistico che avrà come cornice uno stadio pieno.