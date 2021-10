Satin: “Koulibaly ha avuto molte offerte, ma non ha voluto accettarle”

Bruno Satin, ex agente di Kalidou Koulibaly, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli e ha parlato del difensore senegalese:

“La difesa del Napoli sta rendendo molto bene, ma è anche merito di tutta la squadra. Il primo a notare Kalidou fu Micheli e poi Riccardo Bigon ha fatto un grande lavoro, io ne parlai già con Rafa Benitez. Lo pagarono una cifra intorno agli otto milioni di euro, aveva grandi qualità ma doveva crescere. Koulibaly ha avuto più volte la possibilità di andar via da Napoli e guadagnare anche di più in dei top club, ma lui ha sempre preferito restare in azzurro“.