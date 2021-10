Salernitana-Napoli, i tifosi granata credono nell’impresa

Domenica il Napoli di Spalletti affronterà la Salernitana in un derby tutto campano. I granata hanno trovato i tre punti contro il Venezia e sono determinati a non fermarsi.

C’è grande aspettativa per il match a rivelarlo è il portale Tuttosalernitana.com. I tifosi salernitani sperano in una vittoria. Da non sottovalutare il fatto che gli azzurri avranno meno tempo per riposarsi e soprattutto il fattore stadio. A tal proposito scrive: “E’ adesso che Salerno deve stare vicina ai suoi giocatori, adesso serve il grande pubblico che spinga i granata verso la salvezza. Il match, in programma alle ore 18.00 di domenica prossima, può vantare già oltre 13mila biglietti staccati, un numero destinato a salire, per un gruppo di uomini chiamato all’impresa”.

Si aggiunge anche la questione della trasferta vietata ai non residenti a Salerno, gli azzurri sembrano quindi destinati a scendere in campo senza supporters. Sarà un derby tutto da vedere.