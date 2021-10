Repubblica – La squalifica è un macigno per Luciano Spalletti

Luciano Spalletti non ha proprio digerito la squalifica al fischio finale di Roma-Napoli.

Come riportato dall’edizione de La Repubblica, infatti, il tecnico seguirà la partita direttamente dalla Tribuna dello Stadio Maradona e questo comporterà l’avanzamento in panchina del suo vice Domenichini per guidare gli azzurri contro il Bologna: alle domande in conferenza stampa, difatti, il tecnico di Certaldo ha sviato con la sua solita perspicacia. Si è creata una situazione spiacevole che avrebbe evitato tranquillamente e che ha comportato non poco fastidio nella mente dell’allenatore.