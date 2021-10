Pistocchi: “Il Napoli ha una chiara identità. Zielinski fatica in quel ruolo”

Il giornalista Maurizio Pistocchi è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare degli azzurri di Luciano Spalletti e di questo inizio stagione:

“Il Napoli ha una identità chiara e lo si vede sia nei momenti buoni che in quelli di difficoltà, in cui non solo crea pericoli agli avversari ma ha anche una grande gestione dei problemi. Zielinski? Sulla trequarti fa fatica perchè ha meno spazio da attaccare e meno praterie da sfruttare palla al piede, la sua posizione congeniale è interno di centrocampo come giocò con Sarri“.