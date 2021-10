Napoli-Bologna, show degli azzurri: Insigne ritorna trascinatore

E’ andata di scena al Maradona il turno infrasettimanale che ha visto il Napoli sfidare il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Gli azzurri dominano per l’intera partita senza far mai credere al Bologna di avere qualche possibilità; giocando costantemente nella metà campo avversaria.

Ma il punto centrale di questa sera è sicuramente Lorenzo Insigne: il capitano dopo un inizio di campionato tra alti e bassi, con i tre rigori sbagliati in stagione, stasera è stato chiamato a fare l’ulteriore sfida di personalità che negli anni più volte gli è stata contestata. Il 24 napoletano ha giocato una partita monumentale che è stata l’immagine perfetta della fantastica stagione passata, dipinta dai 20 gol e 8 assist in tutte le competizioni; servendo assist ai compagni e giocando soprattutto da leader a 360° gradi.

Il classe 91′ stasera ha visto scacciare i fantasmi dal dischetto andando a battere gli entrambi rigori assegnati, e realizzandoli in maniera perfetta. Quindi finalmente abbiamo rivisto quel giocatore che ci ha trascinato nella scorsa sfortunata stagione, sperando che mantenga queste prestazioni in tutte le partite; ricordiamo inoltre che Insigne è sempre in scadenza e ad oggi non sembra ancora trovata l’intesa giusta per il rinnovo di contratto.

Sarà questa l’ultima stagione del capitano napoletano?