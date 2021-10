LIVE – Siniša Mihajlović a Sky: “Abbiamo tutte le carte in regola”

Il tecnico dei rossoblu Siniša Mihajlović ha parlato nel prepartita di Napoli-Bologna, queste le sue dichiarazioni dal Maradona:

“Penso che si tratti di un giorno speciale, è una grande partita e vorrei che i ragazzi mi rendessero felice. Gli ho chiesto di non togliermi il sorriso, sappiamo che non è facile ma pensiamo di avere tutte le carte in regola. Su Arnautovic vi dico solo che non è l’unico assente, ad esempio non abbiamo Schouten, ma questo non deve essere un alibi per noi. Siamo consapevoli di essere in emergenza ma andiamo avanti con le nostre forze, nel calcio capitano questi momenti ma basta essere concentrati. Il Napoli è una squadra fortissima però voglio trasmettere ai miei ragazzi l’idea che nulla p impossibile”.