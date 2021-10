Jordan Larsson, figlio di Henrikh, leggenda del calcio svedese, non rinnoverà il suo contratto con lo Spartak Mosca, in scadenza nel 2023. A riportarlo è Aftonblandet, che spiega come il club russo sarebbe disposto a cedere subito l’attaccante ventiquattrenne per una cifra intorno ai 10 milioni di euro e su di lui ci sarebbero vari club italiani, tra cui il Napoli, il Milan e la Fiorentina.