GdS- Savoldi: ” Osimhen come Lukaku, ma io preferirei giocare nel Bologna di Mihajlovic!”

In occasione di Napoli-Bologna, la Gazzetta ha intervistato l’ex attaccante di entrambe le squadre Savoldi , che ha parlato del ruolo di Osimhen nel Napoli, ed in generale della situazione delle due squadre in campionato.

Ecco le sue parole: “D’accordo con Mihajlovic sul peso di Osimhen nel Napoli maggiore rispetto a quello che Lukaku aveva nell’Inter? Per il contesto in cui gioca sì, ma Lukaku era nell’ Inter e il gioco di Conte era il massimo per lui, la predisposizione della squadra nei suoi confronti era totale. Per esempio: il Chelsea oggi per lui non è il massimo. Lukaku è uno di quei giocatori ottimi che grazie all’ impianto-Inter è diventato superlativo.

Osimhen, al Napoli, può diventarlo, ma dipende da come lo agevola Spalletti: a me lui non sta simpatico, non mi piace come persona, ma come allenatore ha buone idee e non c’ è dubbio che l’ Osimhen di quest’ anno sia cresciuto. Ah, mi piace molto il camerunense Anguissa: è funzionale, ha fisico, tecnica, visione di gioco è un centrocampista completo e un bellissimo acquisto per il Napoli. Dà equilibrio“

“Se oggi tornasse a giocare con quale si schiererebbe delle due sue ex squadre? Pensi che a Bologna ho giocato metà della mia carriera calcistica, otto dei sedici anni totali: so parlare più il bolognese del bergamasco… Diciamo che potrei giocare di più col Bologna perché se utilizza le ali mi arriverebbero un bel po’ di cross. Mentre col Napoli dovrei fare l’ Osimhen ma non corro come lui, no no.