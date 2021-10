De Maggio: “Gli arbitri a fine partita dovrebbero essere intervistati. Vi dico la mia”

Valter De Maggio direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della sua trasmissione ‘Radio Goal’. Il giornalista si è espresso riguardo la classe arbitrale italiana. E’ da qualche giorno, infatti, che nella ci si interroga sulla possibilità di intervistare anche gli arbitri.

Questo quanto dichiarato: “Nell’era della comunicazione immediata, in cui tutti possono parlare dai capi di Stato al Papa, dagli allenatori e dai calciatori. Io non riesco a capire per quale motivo non possano parlare anche gli arbitri, spiegando il perché delle loro decisioni a fine partita“.