Costacurta a Sky: “Il Napoli è pronto per lo scudetto”

Al termine della partita tra Napoli e Bologna, l’ex difensore rossonero Alessandro Costacurta ha commentato la solidità degli azzurri dichiarando a Sky:

“La prestazione del Napoli è sempre di grande livello, la squadra ha individualità molto forti. Il gol di Fabian Ruiz è molto complesso, partendo dal passaggio di Elmas. Spalletti ha chiesto ai suoi ragazzi di dare sempre il massimo e anche i subentrati hanno avuto il giusto atteggiamento, Mertens compreso. Quest’anno il Napoli è pronto per lo scudetto, non c’è una vera favorita anche se credo in una lotta a quattro per il finale”.