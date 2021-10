CdM – Questi i motivi del Napoli di non partecipare alla Copa Maradona! Le ultime

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sul rifiuto del Napoli di non giocare la Copa Maradona con Boca Juniors e Barcelona. Secondo il quotidiano i motivi del no del club azzurro sarebbero prettamente legati all’aspetto economico e legati alla data scelta per onorare Maradona. Come fa sapere il giornale, De Laurentiis non era convinto per questi motivi, e spiega che il Napoli vorrà ricordare la sua leggenda in un modo più consono. Quindi si penserà ad un’iniziativa di qualche tipo per il 25 novembre, data del primo anniversario della scomparsa del Dios del calcio.