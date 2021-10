TMW – Calisti: “Milan oltre le aspettative ma il Napoli è forte”

Ernesto Calisti a TMW Radio ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo le pretendenti allo scudetto: “A volte i tecnici dovrebbero far capire le proprie ambizioni e non crearsi poi degli alibi. Il Napoli è una squadra forte, il Milan sta andando anche oltre le aspettative, mi aspetto un ritorno dell’Inter. Si sente dire che è un campionato mediocre, quando vince la Juve gli scudetti di fila sì ma ora no. Io credo che sarà un bel campionato, equilibrato, ci sono molte squadre che possono lottare”.