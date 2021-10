SSC NAPOLI – Primavera, azzurrini eliminati dalla TIMVISION CUP

La SSC Napoli comunica sul proprio sito ufficiale l’uscita della squadra primavera dalla competizione TIMVISION CUP. Di seguito il comunicato della società azzurra: “Il Napoli Primavera è stato sconfitto dal Cosenza ai sedicesimi di Primavera TIMVISION Cup al Centro Sportivo Cercola Caravita alle ore 15. Azzurrini che vanno sotto alla mezzora per la rete di De Rogatis. Poi il Napoli coleziona una serie di palle gol con Marranzino, Spedalieri e Giannini che proprio al 90esimo sfiora la rete in maniera clamorosa. Porta stregata e azzurrini che escono dalla competizione. Napoli: Boffelli; Pontillo (66′ De Pasquale), Spedalieri, Manè; Marchisano, Gioielli, Tourè, De Marco (74′ Giannini) Marranzino (74′ Flora), Mercurio; Pesce. All. Frustalupi”.