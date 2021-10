Lorenzo Insigne non è al top. A comunicarlo è la redazione di Sky Sport. Il capitano del Napoli non è certo di giocare per una botta al ginocchio.

L’attaccante napoletano dovrebbe però farcela, anche se Spalletti ha già il piano B. Lozano potrebbe prendere il suo posto dal primo minuto, così da concedere al capitno più riposo per poter entrare a partita in corso.

Si attendono aggiornamenti.