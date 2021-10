Serie A, i risultati delle sfide delle 18:30

Terminano gli anticipi di mercoledì delle decima giornata di Serie A disputatosi alle 18:30.

Il secondo turno infrasettimanale della stagione non giova alla Juventus che perde per la seconda volta in casa in questo campionato contro un arrembante Sassuolo. La squadra di Dionisi, dopo esser passata al 44′ con il secondo gol stagionale di Frattesi, riesce nel primo storico successo all’Alllianz Arena grazie al pallonetto di Maxime Lopez in zona Cesarini. Un’impresa che porta i nero verdi ad una sola lunghezza di svantaggio dalla squadra di Allegri.

Il terzo gol di Caputo è solo un’illusione per la Sampdoria che si fa travolgere da una sontuosa Atalanta: Zapata e Ilicic regalano tre punti a Gasperini che si aggancia alla zona Champions League.

A concludere, Udinese e Verona si dividono un punto: Success e Barak decidono la sfida e avvicinano pian paino due squadre in salute verso porti più sicuri della gradutoria di Serie A