Rivieccio: “Viste le rivedibili scelte arbitrali, farei uno spettacolo sul VAR”.

Il noto comico napoletano Gino Rivieccio è stato ospite in giornata di Marte Sport Live, programma in onda sulle frequenze di Radio Marte. In particolar modo, si è soffermato sul recente utilizzo del VAR in campo sdrammatizzando a modo suo. Ecco le sue parole:

“Siamo scaramantici, abbiamo incontrato nella nostra strada scelte arbitrarie non corrette. Ne riparleremo il 22 maggio. Il campionato è lungo, andiamo passo dopo passo. Uno spettacolo teatrale sul VAR? Il titolo ce l’avrei: “Vir o VAR quant’è bello”, o anche “Quattro amici al VAR“.