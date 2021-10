Moratti: “Spero che il Napoli vinca lo scudetto. Osimhen? Non lo chiederei agli azzurri per questo motivo”

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare di alcuni argomenti che riguardano il calcio Napoli: “Scudetto? Tra Napoli e Milan spero gli azzurri. Ho il Napoli nel cuore e non penso che qualcuno se la prenda se dico che spero lo vincano loro. Aurelio De Laurentiis? Di sicuro non ha bisogno dei miei consigli, ha costruito un impero con una squadra bella da vedere. Sono completi in tutti i reparti. Osimhen? Mi farebbe piacere averlo, ma questo non è il momento di chiederglielo”.