Mihajlovic: “Osimhen è forte, ma non mi aspettavo così tanto. Spalletti? E’ un grande allenatore”

Sinisa Mihajlovic ha tenuto la consueta conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A Napoli-Bologna, atteso per domani alle ore 21:00 allo stadio Diego Armando Maradona.

L’allenataore del Bologna ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Osimhen sta spostando gli equilibri come fece Lukaku lo scorso anno? “Anche di più. Non so cosa mangino a Napoli? Sembra che abbia il motorino. E’ un giocatore ignorante, ma nel senso buono. Corre, apre il gioco, riparte e segna. E’ forte, non mi aspettavo così tanto. ma ci sarà un motivo se l’hanno pagato 70 milioni”.

Che cosa pensa di Spalletti? “Lo conosco da tanti anni e una volta credo di averlo fatto anche esonerare con una mia tripletta. Lui è un ottimo allenatore. Ho un buon rapporto con lui ma non ci conosciamo bene. Ricordo che quando io stavo all’Inter e lui nella Roma, noi vincemmo tanto ma la sua squadra giocava meglio. E’ un grande allenatore”.