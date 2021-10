Lazio, la piazza rumoreggia: stadio semivuoto contro la Fiorentina

La Lazio viene da una terribile sconfitta subita sul campo dell’Hellas Verona, gli uomini di Sarri sono chiamati a dare una risposta al 4-1 di questa domenica per allontanare i malumori della piazza. Intanto gli stessi tifosi sembrano sull’orlo della pazienza visti i numeri, riportati dal Corriere dello Sport, relativi alla capienza dell’Olimpico per questa sera. Saranno infatti solo 10mila gli spettatori presenti per il match contro la Fiorentina, elemento estremamente negativo questo per la stagione biancoceleste.