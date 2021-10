Il Roma – Renica: “Napoli forte, ma troppo presto per parlare di scudetto…”

L’edizione odierna de Il Roma riporta l’intervista rilasciata da Alessandro Renica.

L’ex difensore azzurro, tra i protagonisti del doppio tricolore del Napoli, si è soffermato sulla squadra di Spalletti e sul valore della difesa partenopea.

Queste le parole di Renica: “Nella difesa del Napoli, Koulibaly è insostituibile. Rrahmani sta dimostrando di meritare il posto grazie alla sua dedizione e applicazione alla causa, che lo hanno fatto migliorare tanto rispetto all’anno scorso”.

Poi, parentesi su Anguissa: “Sta dando grande equilibrio alla squadra. È la rivelazione che ha sorpreso tutti per la continuità di rendimento, copre tutte le palle”.

Infine, sullo scudetto dice: “Per me è prematuro parlarne. Oggi si ha questa visione di Napoli e Milan in fuga, ma più in là il discorso si può allargare con l’Inter, mentre la Juventus la vedo a un pelo più dietro, anche se ci ha abituato a grandi rimonte”.