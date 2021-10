Il Mattino – Pieri: “Ci vuole chiarezza nel dialogo tra arbitro e Var…”

L’edizione odierna de Il Mattino riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Tiziano Pieri, in seguito agli episodi arbitrali di Roma-Napoli e Inter-Juve.

L’ex arbitro e attuale commentatore Rai sottolinea quanto sia importante fare chiarezza sui dialoghi tra la regia al Var e l’arbitro in campo.

Queste le parole di Pieri: “Il rapporto tra arbitro e Var può essere pesantemente condizionato dalla poca personalità di chi è alla macchina, soprattutto se chi è in campo ha uno spessore importante. Potrebbe esserci una personalità eccessiva al Var, ma c’è un protocollo che rende complessa un’ eventuale ingerenza eccessiva. Inoltre, ogni arbitro viene bombardato nella sua crescita fin da ragazzino con messaggi chiari: Devi essere perentorio! Devi esser risoluto. Ed è vero: se hai un atteggiamento molle, non vieni accettato”.

Sul Var dice: “È un meccanismo da oliare per dare certezze a chi sta in campo, sugli spalti e nel rapporto con i mass media. Il

decisionismo eccessivo può diventare un boomerang. Inoltre, il Var può aprire una strada per la trasparenza: quella di far ascoltare le comunicazioni che ci sono tra chi è alla macchina e chi sta in campo”.

Poi, sull’espulsione di Spalletti dichiara: “Lì c’è stata un’ ingenuità. Ma, quando Gasperini dice che sono gli arbitri che ci devono mettere la faccia, non sarebbe più giusto spiegasse da solo cosa ha detto ed il motivo della sua espulsione? Forse, si”.