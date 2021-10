Il Mattino – ADL dice no alla Maradona Cup: i motivi

L’edizione odierna de Il Mattino, si sofferma sulle ragioni che hanno spinto il presidente Aurelio De Laurentiis a non far partecipare il Napoli alla Maradona Cup (14 dicembre a Riyadh, Arabia Saudita).

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che i motivi espressi dal patron azzurro siano state due. Il primo riguarda l’aspetto economico. La società partenopea avrebbe chiesto una cifra cinque volte più alta di quella concordata (si parla di 5mln di euro) per prendere parte alla competizione.

Il secondo, di carattere tempistico e e riguardante le modalità di viaggio. Il 19 dicembre, è in programma Milan-Napoli e il club di ADL preferisce evitare viaggi intercontinentali durante il campionato. Il presidente avrebbe proposto di posticipare la Maradona Cup alla sosta natalizia, ma la sua idea è stata rifiutata.

Per queste motivazioni, dunque, il Napoli non prenderà parte alla sfida in onore del suo intramontabile numero 10.