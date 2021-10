Ignazio Abate si racconta: “Sto vivendo un sogno con questi ragazzi”

Ignazio Abate lega il suo nome al Milan prevalentemente, ma è stato comunque parte del Napoli all’inizio della sua carriera. Ad oggi l’ex difensore si occupa della gestione tecnica dell’Under-16 milanista e non sembra volersi fermare, come ha fatto sapere via Twitch:

“Sono molto felice di lavorare con questi ragazzi, sto vivendo un sogno e mi sta dando molto”.

Sull’ex compagno Ibrahimovich ha spiegato: “Il suo segreto? Il veleno! Vuole sempre dimostrare quanto vale lavorando sodo, soprattutto in allenamento a Milanello”.