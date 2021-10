Hickey: “Il nuovo ruolo mi permette di spingermi di più. Theate? Il mio rapporto con lui”

Aaron Hickey, giocatore del Bologna, è intervenuto in conferenza stampa con Sinisa per parlare della sfida di domani contro il Napoli: “Nuovo ruolo? Mi piace tanto, perché ho tanta libertà di spingermi avanti anche se tendo a difendere. Però di base mi sto trovando bene. Theate? Con lui c’è un bellissimo rapporto nel campo e d’altronde siamo amici anche fuori quindi mi trovo bene. Durante la partita comunichiamo in inglese. Under 21 scozzese? Ero presente tra i convocati all’ultima convocazione ma sono restato a Bologna per un fastidio al ginocchio”.