Gerolin: “Il Napoli non può rimanere senza Koulibaly, Anguissa ed Osimhen”

Manuel Gerolin a Radio Kiss Kiss ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo la situazione del Napoli nel mese di gennaio in Coppa d’Africa :“A gennaio con la Coppa d’Africa ci sarà una grande mancanza per il Napoli perché Koulibaly, Anguissa e Osimhen sono i tre pilastri di questa squadra, ma quando si acquistano degli africani c’è sempre questa problematica. La rosa del Napoli è però vasta, ci sono comunque dei giocatori che possono rimpiazzare questi giocatori.

Spalletti sempre così riflessivo anche in passato? Dopo aver allenato grandissimi club è logico che sia maturato. Il suo carattere è sempre stato forte e riflessivo, si arrabbia quando si deve arrabbiare e dice le cose chiare come fa adesso. Crede nello scudetto? Secondo me si, sa però che è ancora lunga. Si è reso conto di avere una grande squadra e un grande organico che deve tenere sempre sulle corde perché l’entusiasmo di Napoli, come quello di Roma, può essere illusorio. Lui è l’uomo giusto per riuscirci.

In cosa si vede il lavoro di Spalletti? La sua mano si vede un po’ su tutto, anche se il Napoli ha una sua impronta da diversi anni. L’organico si è rinforzato anno dopo anno ma non è molto cambiato, Luciano forse gli ha dato un po’ di pressing in più. E’ stato bravo a valorizzare quello che già aveva ruotando i giocatori e facendoli esprimere al massimo”.