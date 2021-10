Delio Rossi: “Il Napoli contro la Roma meritava la vittoria. Zielinski? Il mio pensiero”

Delio Rossi, allenatore di calcio, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli e ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli: “Lotta scudetto? Sento parlare di lotta a 2 ma è prematuro per definire ciò. Siamo ancora a inizio stagione, alla decima di campionato e si gioca spesso quindi bisogna considerare anche questo. Alcune squadre già sono stanche. Roma-Napoli? La squadra di Spalletti ha giocato veramente bene e meritava la vittoria. Barrow? Si, è un ragazzo interessante che ha alti e bassi, il giovane più interessante è Leao. Non ho mai detto di no alla cessione di Di Michele al Napoli, non sapevo neanche che il club fosse interessato al giocatore. Zielinski? Il centrocampista moderno in tutti i sensi, per esplodere dipende tutto da lui”.