Incredibile quello che è successo in Germania: il Borussia M’Gladbach batte 5-0 il Bayern Monaco. La gara, valevole per la DFB-Pokal, è stata fin da subito condotta dai padroni di casa che passano in vantaggio subito al 2′ con Koné per poi raddoppiare con Bensebaini al 15′. Al 21′ lo stesso calciatore trasforma il 3-0 dal dischetto. Nel secondo tempo Embolo con una doppietta chiude la pratica e cala il pokerissimo.