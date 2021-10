CorSera – Cosenza: “Ci sarà una soluzione per riavere i tifosi allo stadio…”

L’edizione odierna de Il Corriere della Sera riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Edoardo Cosenza ai microfoni di Radio Marte.

L’assessore alla mobilità del Comune di Napoli si è espresso in merito alla mancanza degli ultras sugli spalti del Maradona.

Questo quanto detto: “Attualmente se non si sta seduti al proprio posto si commette un’illegalità, bisogna non fare delle furbate, il fatto che altrove si faccia non è una buona giustificazione. Bisogna trovare una forma, come una standing zone

senza numerazione. C’è un dialogo, io non sto andando allo stadio perché ci sono solo sfottò al portiere, se la situazione è questa preferisco la tv“.

In seguito aggiunge: “Si cercherà sicuramente una soluzione che in piena legalità riporterà i tifosi organizzati”.