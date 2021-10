Il centrocampista del Bayern Monaco Corentin Tolisso sarà presto oggetto di un’asta internazionale, con diversi club pronti a contendersi il francese. Secondo La Gazzetta dello Sport, il calciatore piace in Italia e non solo al Napoli, la rosea riporta infatti l’interesse di Inter e Juventus. Ma le big non restano a guardare oltre i confini dello stivale, Tolisso piace molto anche a PSG, Tottenham e Atletico Madrid e la scadenza contrattuale prevista a giugno, deciderà il futuro del francese.