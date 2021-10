CdM – Zielinski in difficoltà, ma Spalletti non lo lascia solo

“Zielinski non è riuscito ad esprimersi con continuità” scrive così Il Corriere del Mezzogiorno riguardo il centrocampista del Napoli.

Il polacco nelle ultime partite non è riuscito a dare il meglio, giocando con prestazioni non adatte alle sue capacità. Il quotidiano nella sua edizione odierna sostiene l’idea secondo cui Spalletti abbia la soluzione adatta per permettergli di tornare in forma.

“Spalletti ha in mente la cura all’insegna della fiducia. Nelle partite in cui è stato disponibile a livello fisico, l’ha sempre schierato nella formazione iniziale anche se poi ha scelto di sostituirlo a gara in corso. Spalletti sa che l’unico modo per tornare in forma è giocare con continuità e allora insiste su di lui“.