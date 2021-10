Cagliari e Roma si sfidano in Sardegna per la decima giornata, entrambe le squadre puntano alla vittoria per muovere la classifica. Ecco le formazioni ufficiali:

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Carboni; Lykogiannis,Bellanova,Grassi, Marin, Deiola; Joao Pedro, Pavoletti.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Viña; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.