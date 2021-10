Bologna, Arnautovic in dubbio per il match contro il Napoli

“Arnautovic non sta molto bene” queste le parole di Sinisa Mihajlovic in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Bologna. Domani sera i rossoblù saranno impegnati nella gara valida per la decima giornata di Serie A contro il Napoli di Luciano Spalletti.

L’allenatore del Bologna ha rilasciato alcune dichiarazioni circa il livello di preparazione della sua squadra. Già da qulache giorno si sospettava l’assenza dell’austriaco e sembra essere arrivata anche la conferma del mister. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“La squadra è in forma, Arnautovic meno. Vediamo oggi in allenamento come andrà, ma non sono molto fiducioso sulla sua presenza di domani. Negli altri ruoli faremo qualche cambio perché c’è bisogno, ma sono sereno perché chi giocherà lo farà bene”.