Zazzaroni: “Maradona Cup senza il Napoli? Chi se ne frega, Maradona era Napoli e nessuno può toccarlo”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ivan Zazzaroni, giornalista e direttore del Corriere dello Sport e ha parlato della Maradona Cup e della mancata presenza in tale competizione amichevole del Napoli:

“Non è stato invitato il Napoli? Ma chi se ne frega! I tifosi conservano di Maradona un ricordo solo napoletano: Maradona era del Napoli, non del Barcellona, anzi lui fuggi da lì per sposare la causa napoletana. La Maradona Cup è solo una questione economica. Credo che non si possa toccare questo ricordo”.