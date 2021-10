SSCN, Salvione: “Con Socios.com vogliamo permettere ai tifosi di far sentire la propria voce”

Serena Salvione, Chief International Development Officer del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo la nuova partnership con Socios.com. Le sue parole riportate dal sito ufficiale della SSC Napolo:

“Questa partnership ha un valore speciale per noi. Socios.com è un marchio innovativo, sempre più coinvolto in progetti globali e guidato da obiettivi di engagement dei tifosi. Siamo costantemente alla ricerca di nuovi strumenti e nuovi modi per far sentire i nostri tifosi parte del club attraverso lo sviluppo di attività digitali attraverso le quali possano quotidianamente far sentire la propria voce. Socios.com ci aiuterà a farlo e non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con il nostro nuovo partner e trovare idee di attivazione uniche“.