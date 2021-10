Socios, Dreyfus: “Napoli club di fama mondiale con una tifoseria appassionata”

Alexandre Dreyfus, CEO di Chiliz e Socios.com, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti la nuova partnership con la società azzurra. Di seguito le parole riportate sul sito ufficiale della SSC Napoli:

“Il Napoli è un club di fama mondiale con una storia illustre e una tifoseria orgogliosa e appassionata. Non vediamo l’ora di creare opportunità di coinvolgimento senza precedenti per i tifosi Partenopei in tutto il mondo. L’annuncio di oggi porta la nostra rosa di partner della Serie A a sei squadre; ciò significa che più di un quarto dei più grandi club italiani sta ora utilizzando la nostra piattaforma per migliorare l’esperienza dei tifosi per il loro supporto globale. Abbiamo stabilito una presenza molto forte nell’industria sportiva italiana, ma la nostra missione di trasformare i tifosi passivi in partecipanti attivi in Italia e nel mondo continua. C’è molto di più da fare”.