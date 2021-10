Simeone: “Poker contro Sarri? È stato un caso, vorrei segnare a tutti”

Poker per Giovanni Simeone, attaccante dell’Hellas Verona, contro la nuova squadra di Maurizio Sarri, la Lazio. Il giocatore ha rilasciato una breve intervista a La Gazzetta dello Sport dove ha raccontato questa curiosità riguardante i gol messi a segno contro l’ex tecnico del Napoli: di fatto, come tutti ricordiamo, il Cholito marcò una tripletta in un Fiorentina-Napoli del 2018.

“È stato un caso ovviamente. Vorrei segnare contro tutte le squadre e tutti gli allenatori, anche a mio padre se lo dovessi mai incontrarlo”.