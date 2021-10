Fabio Quagliarella, attaccante della Sampdoria ed ex attaccante del Napoli, ha parlato alla prima del suo film, “The Untold Truth”: “Molti tifosi partenopei mi chiedono ancora scusa per come mi hanno trattato: non lo sapevano, sono giustificati. Dopo la sentenza ho sentito moltissimo affetto da tutta la città e da tutti i cittadini: sono completamente rinato, e come se fossi ritornato a giocare con la maglia azzurra“