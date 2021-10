Orsi: “Portieri? Ho sempre tifato per Meret, ma Ospina..”

Nando Orsi ha parlato a 1 Station Radio durante il programma 1 Football Club, prodotto da Il Sogno nel Cuore. Ecco le sue dichiarazioni:

“Quest’anno sono sette le squadre che potrebbero vincere lo Scudetto, dunque non sarà facile per i giallorossi. Juventus? Ad oggi, per raggiungere la vetta, dovrebbe succedere un cataclisma. I bianconeri mi sembrano meno strutturati quest’anno, nonostante Allegri stia provando a dare la sua idea di calcio, ma ancora non ci è riuscito.

Credo che sia più facile, per loro, puntare ad un posto tra le prime quattro. Dopo le prossime tre giornate si potranno avere le idee più chiare, anche perché si arriverà ad un terzo di campionato. Il Napoli deve sfruttare questo trittico che è il più semplice fra le prime della classe, per aumentare il distacco dalle inseguitrici”.

Orsi ha poi aggiunto: “Spalletti? Lui ed il Napoli erano due entità che cercavano una rivincita, per questo si sono incontrati e hanno creato un connubio giusto e vincente. Gli azzurri erano già forti lo scorso anno, poi con l’innesto di Anguissa sono migliorati ulteriormente. Vediamo cosa succederà a gennaio con la Coppa d’Africa: qualora dovessero essere ancora lì a febbraio, possono davvero dire la loro per lo Scudetto.

Portieri? Ho sempre tifato per Meret, ma in questo momento Ospina sta facendo bene: col colombiano sono arrivate sei vittorie, mentre con l’italiano due. Questo, a mio avviso, vuol dire che l’ex Arsenal incute sicurezza nei suoi compagni di squadra”.