Nino D’Angelo: “Maradona ci guiderà allo Scudetto! Insigne? Chiedono sempre di più a un napoletano”

Nino D’Angelo, famoso cantautore napoletano tifoso del Napoli, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato di Scudetto. Le sue parole “

“Maradona dal cielo ci guiderà allo scudetto, della sua morte ho saputo tramite mio figlio Vincenzo, che lavora alla Gazzetta. In quel momento ho suonato ‘Ho visto Maradona’ al piano e mi sono messo a piangere. Con lui è morto il calcio. Il Napoli oggi è come quello dell’anno scorso più Anguissa, lo scudetto sarebbe un regalo di Diego dal cielo”.

SULLE AVVERSARIE – “Temo l’Inter, anche se è più debole. Il Milan ha un gioco che fa paura. Vedo un passo indietro la Juve”.

SU INSIGNE – “Napoli chiede sempre qualcosa in più a un napoletano, è capitato anche a me. Non volevano farmi cantare al San Carlo, la città si è spaccata”.