Napoli-Bologna, esaurita la Curva B: adesso è disponibile la A

Aumento di vendite dei tagliandi per Napoli-Bologna che si disputerà il 28 ottobre 2021 alle ore 20.45 allo Stadio Maradona. La sfida contro la squadra di Mihajlović rientra tra le gare indicate dalla società in cui è possibile acquistare biglietti gratuiti per i minori di 14 anni accompagnati da un parente. Oggi è esaurita la Curva B superiore, tanto che è già stato aperto il settore inferiore. Posti disponibili, invece, per Curva A, Distinti e Tribune.

Questi i prezzi ed i dettagli diffusi dalla SSCNapoli:

Tribuna Posillipo € 70,00

Tribuna Nisida € 60,00

Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 50,00

Curve € 25,00