Juric: “Belotti professionista serio: darà sempre il massimo per il Torino”

Ivan Juric, tecnico del Torino, ai microfoni di DAZN ha parlato così dopo la sconfitta subita in casa della capolista al Giuseppe Meazza. In particolar modo, si è soffermati sul capitano Andrea Belotti: il Gallo, infatti, è da settimane in trattiva con la società per il rinnovo contrattuale. Ecco cosa ne pensa l’allenatore croato:

” Per me si sta parlando troppo di Andrea: la stampa gli sta mettendo eccessive pressioni. Lui è un grande capitano, grande giocatore e per me farà una stagione straordinaria. A prescindere dal rinnovo, è un ragazzo che dara il massimo fino all’ultimo giorno per la causa Torino.“