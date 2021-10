Genoa, Ballardini: “Destro-Caicedo insieme? Difficile perchè hanno caratteristiche simili, vi spiego”

L’allenatore del Genoa Davide Ballardini ha parlato a DAZN dopo la partita contro lo Spezia, pareggiata per 1-1, soffermandosi sulla possibilità di vedere insieme la coppia Caicedo-Destro:

“Il modulo è dettato dai giocatori funzionali. Esempio, se giocano Destro e Caicedo non posso fare il 4-3-3. Se giocano altri devi giocare in altri modi, questo è il discorso di prima di funzionalità. Quando hai un giocatore che viene incontro e va in profondità è facile, ma Caicedo e Destro si assomigliano ed è più complicato”.