Gazzetta – Spalletti non è stato particolarmente contento nel finale di gara

Luciano Spalletti ha ancora qualcosina da recriminare ai suoi uomini.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, infatti, al tecnico non è piaciuta una delle ultime palle inattive proposte dalla squadra nel finale di partita: uno schema non riuscito che avrebbe potuto innescare un contropiede mortifero per gli azzurra. La cura maniacale dei dettagli è uno dei marchi di fabbrica del primo periodo spallettiano in azzurro, caratterizzato fino ad ora da una fase difensiva solidissima e senza precedenti.