Gazzetta – Il Napoli è l’unica squadra ad aver avuto una crescita esponenziale

Nessuno se l’aspettava e invece questo Napoli ha avuto una crescita enorme.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, infatti, gli azzurri sono probabilmente l’unica squadra ad essere migliorata in maniera esponenziale dalla fine della scorsa stagione. Consapevolezza e qualità messa in campo in queste prime nove giornate, dopo aver sfiorato il record delle vittorie in fila: è arrivato un pareggio importante per dare morale e guardare al Bologna con una ventata di autostima. Il Napoli è forte e lo sa benissimo.