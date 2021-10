Gazzetta – Fiorentina, alla ricerca del nuovo attaccante: piace anche Petagna del Napoli

La Gazzetta dello Sport parla di come la Fiorentina si stia muovendo sul mercato in vista di gennaio per provare subito a cedere Dusan Vlahovic già nella sessione invernale, cercando così un sostituto. La dirigenza si sta muovendo su due livelli: sta valutando delle alternative immediate nel caso di cessione a gennaio e sta analizzando opzioni qualora il serbo decidesse di andare via in estate. Lo scenario a tempi brevi ha due nomi nel mirino della dirigenza viola: Borja Mayoral e l’azzurro Andrea Petagna.